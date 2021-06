Ocurrió en la madrugada del miércoles, en la zona céntrica de Cutral Co. El hombre era pasajero del remis, pero iba en el asiento del acompañante con una botella de cerveza a medio consumir y contaba con una tobillera electrónica. El conductor terminó multado.

Según informó el comisario inspector Claudio Vinet, el remis pertenece a una empresa local y no fue secuestrado, sino que lo notificaron de la infracción y le permitieron continuar en servicio. “En este caso, se recuerda que está prohibido transportar a pasajeros en el asiento delantero por las restricciones vigentes. Por eso se colocó una mampara en todas las unidades que evita que el conductor mantenga contacto con los pasajeros”, detalló el uniformado.

Según trascendió, el hombre no tendría ningún vínculo o relación con el chofer, sino que era un pasajero. Sin embargo, ocupaba un asiento que no está permitido y no pudo justificar el motivo por el que se encontraba en circulación, dado que todo ocurrió en el horario de restricción.

Durante la requisa encontraron la botella de cerveza que consumía el pasajero, aunque Vinet explicó que “no se pudo establecer si el remisero compartía la bebida con él”.

Por otra parte, se supo que el pasajero contaba con una tobillera electrónica, aunque “por el momento no tenemos información si era de vieja data o estaba desactivada”, agregó el comisario.