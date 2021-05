En los controles realizados en la tarde y noche del lunes, Bromatología y la policía provincial cerraron un comercio del barrio Otaño de Plaza Huincul.

La propietaria tenía abierto el local a las 20, cuando el horario de cierre es a las 18 en la ciudad de Plaza Huincul. Además de la clausura del local, de la multa abultada, también se le inició una causa judicial. El motivo de esta medida es el decreto firmado por el intendente Gustavo Suárez ya que no hay más camas disponibles en el hospital zonal ni en el Sanatorio Huincul y si no se restringe la circulación, morirán pacientes sin atención como ya ocurrió en Rincón de los Sauces y en Neuquen capital.

Desde la policía se informó además que dos vecinos de Cutral Co fueron multados por transitar fuera de horario y lo mismo ocurrió con una mujer que caminaba con su hija.

En el caso de Cutral Co, las multas fueron para un hombre de 38 años que transitaba fuera de horario con una camioneta Chevrolet C-10 y un hombre de 27 años que conducía un auto Honda City fuera de horario y no tenía licencia de conducir ni seguro. Finalmente se secuestró una motocicleta a un hombre de 20 años de edad, que no tenía licencia de conducir y que circulaba fuera de horario.

Además se demoró a una mujer y a su hija que caminaban por la avenida Keidel a las 20.40 del lunes. Se negó a dar su identificación a los controles de tránsito por lo que intervino la policía.