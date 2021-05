El diputado nacional por la provincia de Neuquén Carlos Alberto Vivero respaldó el proyecto de ley que impulsa el gobierno nacional para establecer por ley los criterios epidemiológicos que respalden las restricciones sanitarias en el marco de la pandemia por el COVID 19.

“No se trata de ninguna atribución extraordinaria”, afirmó, al tiempo que cuestionó al gobernador Omar Gutiérrez por adoptar medidas que contribuyan a disminuir la circulación de personas y por ende del virus en la provincia.

Vivero explicó que “hay un pedido del Poder Ejecutivo y una decisión de nuestro espacio para que el 21 de mayo el presidente Alberto Fernández tenga la ley para la próxima etapa que se vendrá de medidas para el cuidado sanitario”.

El diputado por el Frente de Todos destacó que “hay sectores de la oposición que sin conocer el texto de la ley salieron abiertamente a oponerse, sin siquiera haberlo leído, sin siquiera debatirlo en las comisiones, en una estrategia que no es nueva, desde el inicio de esta pandemia hay un sector de la oposición que apuesta a la ética de la muerte, apuesta a la ética del no cuidado, a la ética de poner la vida en segundo lugar y no es nuevo esto que han manifestado”.

Diferenció otros planteos formulados por “sectores que tienen responsabilidades y que están planteando algunas modificaciones, como lo está haciendo el gobierno de la provincia de Río Negro, que son atendibles. Lo que nosotros esperamos es que las modificaciones que se puedan incorporar se resuelvan en la Cámara de Senadores, de manera que en Diputados tenga un tratamiento lo más ágil posible”.

También fue muy crítico a las medidas adoptadas hasta ahora por el gobernador Omar Gutiérrez frente a la segunda ola de la pandemia. Puntualizó que “en Neuquén tuvimos el miércoles 718 casos, el pico de casos en la primera ola el año pasado fue de 830 casos en octubre, tenemos más de 6.000 casos activos, solamente en el mes de mayo tenemos más de 65 muertos y tenemos las terapias intensivas en toda la provincia con un 98 % ciento de ocupación, en Zapala están atendiendo y brindándole oxígeno a los pacientes en las ambulancias en el estacionamiento del Hospital y el gobernador no toma ninguna decisión porque hay un sector concentrado de la economía que presiona para que no cierren determinadas actividades, ¿qué ponemos por encima, la vida o la economía?, ¿qué ponemos por encima, el cuidado colectivo o la economía?”.