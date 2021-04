Una vecina de la comarca denunció que recibió el llamado telefónico de un hombre haciéndose pasar como un trabajador de la municipalidad de Plaza Huincul.

“Me llamo un señor que dijo ser de Desarrollo Social de la municipalidad de Plaza Huincul, me dio todos los datos, me guiaba hasta que me di cuenta porque me pedía datos del banco” comenzó detallando la señora.

Además de pedirle información personal el hombre le solicitó su número de celular para comunicarse con ella y mandarle los pasos que debía seguir. El modo de operación lo realizó mediante la tarjeta alimentar, así comentó la victima.

Ante esta situación, la vecina de Huincul se dirigió hasta Desarrollo Social donde pregunto si trabajaba el señor Alberto Jorge Gandulfo, nombre que le dio el sujeto durante la comunicación telefónica. Como lo había sospechado esto no era así. Por este motivo la vecina realizó una denuncia por intento de estafa.

La mujer quiso hacer publico todo lo sucedido para prevenir a todos los ciudadanos sobre posibles estafas.