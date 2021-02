El primer testimonio de este martes en el juicio por el homicidio del niño Luciano Fuente fue el de José Luis Espinoza, quien llegó a la sala y al responder si conocía a Diego “Neneo” San Martín, el único imputado respondió que si y aclaró que el vínculo era de “enemistad”.

Espinoza contó ante los jurados populares que ese día estaba en su casa, en el interior y arreglando el portón junto a otros familiares. Sin embargo, escuchó los tiros. Y después de eso llegó la policía a su casa.

“Yo quiero aclarar algo, a mi me rompieron todas la cosas de mi casa y fue el primero que me fui a buscar y resulta que no tenía nada que ver que yo no había matado a nadie. Estoy hablando de lo que estamos acá, yo estaba en mi casa, mi papá estaba detenido en la U 22, estaba con mi tío y estábamos arreglando el portón y se escucharon disparos y venían por arriba”, describió.

Recordó que está detenido acusado por otro hecho, el homicidio del policía Luis Gabriel Nahuelcar y relató una serie de situaciones que debió atravesar en el proceso cuando fue detenido. “Cuando pasó lo del nene no pasaron ni dos minutos cuando estaban en mi casa y yo nada que ver”; manifestó.

Respondió de manera contundente a cada una de las preguntas que le hicieron las partes intervinientes. También le exhibieron un arma de fuego secuestrada.

La jornada continuó con otros testimonios y sigue por la tarde.