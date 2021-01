La agrupación Mujeres de la Matria Latinoamericana -MuMaLa- una de las denunciantes del accionar del fiscal en jefe de Cutral Co, Santiago Terán, se expidió en relación al resultado del jury contra el funcionario judicial. La sanción que el tribunal le otorgó a Santiago Terán fue de 60 días de suspensión, sin goce de haberes. Se lo encontró autor de una “incorrección” o “falta”. El fallo fue por mayoría, dos integrantes no respaldaron esta medida.

Tras conocer la resolución, la agrupación emitió su postura al respecto y criticó el resultado de la causa. Recordaron que fuero citadas a declarar en el proceso que “dejó el saldo de un fallo que no está a la altura de las circunstancias”.

En este sentido, indicaron que el funcionario judicial “de alto rango que tenía varios sumarios, violentó a una periodista, y amenazó a nuestra organización”.”Un funcionario muy poderoso que nunca se arrepintió de lo que dijo; nunca se retractó, e incluso sostuvo sus dichos misóginos y machistas en la misma instancia del juicio”.

Agrupación Mumalá que declaró en el jury (Foto gentileza)

“No nos sorprende el fallo, pues lo único que ratifica es lo que nosotras ya consideramos del Poder Judicial, es el mismo Poder Judicial de siempre, patriarcal y verticalista, que no considera los cambios sociales que se están promoviendo”, refirieron. Y consideraron que “la complicidad del poder judicial, el poder político y la corporación de abogadxs sostienen el machismo y la misoginia en las entrañas del poder judicial”.

La organización MuMaLa como organización feminista, explicó que fue un “hecho histórico, avizoramos una sociedad más justa, claramente el Poder Judicial no”.

Finalmente, las integrantes explicaron que mientras no haya “sanciones reales para los violentos, las mujeres vamos a continuar siendo vulneradas en nuestros derechos, pero las organizaciones feministas seguiremos de cerca a jueces y funcionarios machistas. No les será fácil porque no queremos más violentos en el estado”.