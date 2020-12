A través de la subsecretaría de Capacitación de Plaza Huincul se anunció la realización de una primera convocatoria a preinscripción para aquellas personas interesadas en seguir con los estudios terciarios, en el ámbito privado.

Será para las carreras que dicta la Universidad de Flores -UFLO- y orientadas a las licenciaturas en: Psicología; en Psicopedagogía; y los ciclos curriculares correspondientes a Eduación; Psicopedagogía y Educación Física. La subsecretaria de Capacitación, Anahí Bobadilla explicó que los ciclos curriculares complementarios están destinados a que aquellas personas profesionales, docentes o de algunas áreas que puedan realizar un trayecto formativo y adquirir la licenciatura.

En esta etapa, se trata de una “preinscripción”. “Tenemos la posibilidad del cursado presencial pero también por plataforma virtual y la plataforma virtual de la subsecretaría. Y como está contemplado en el contexto de la normativa, la idea es comenzar el 2021 con presencialidad pero si no es posible, será virtual”, detalló.

La preinscripción se puede hacer en el siguiente correo electrónico: infoplazahuincul@uflo.edu.ar y se evacuarán las consultas relacionadas con la formación académica. Un representa de la UFLO se encargará de la comunicación y responder las dudas.

Se pedirán los datos preliminares como nombre, apellidos, el DNI. Para el caso de los ciclos de complementación el título pertinente. “Lo que nos interesa es saber, en esta primera etapa, dentro de la localidad y las vecinas, el interés de formación. Necesitamos llegar a cierto cupo para saber si es factible, en el 2021 poner la sede”, describió.

Bobadilla indicó que “fue un enorme esfuerzo que esa sede de UFLO no solo esté en Plaza Huincul sino que, a la vez, funcione dentro de nuestro edificio: el centro de Entrenamiento y Capacitación. Creemos que es una enorme posibilidad para los jóvenes que aún pudiendo emigrar a otras ciudades no lo pueden hacer o no lo quieren hacer”.

La Universidad de Flores pertenece al sistema de educación privada.