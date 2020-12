Gustavo Nahuel Acosta, apodado “Tucu” perdió contacto con su familia mientras viajaba hacia Zapala. La última conexión fue ayer por la tarde mientras se encontraba en el supermercado La Anónima de esa ciudad.

Su familia lo busca con desesperación y asegura que pidieron datos en distintos hospitales de la provincia porque “es raro que no avisé dónde está, siempre avisa“. “El hospital de Zapala nos informó que allí no se encuentra nadie con esas características, mientras que en el de Plaza Huincul-Cutral Co no nos atendieron”, señalaron.

Gustavo tiene 21 años, con una contextura física de 1.8 mts de estatura y pesa 86 kilogramos aproximadamente. Tiene pelo negro y largo hasta debajo de los hombros, con un peinado de trenza cocida.

Viajaba en una motocicleta Honda 190 cc modelo 2018, de color negra con un raspón del lado derecho; y portaba un casco blanco con detalles negros. Además, vestía una campera de neopreno negra con detalles naranja, pantalón de jean azul claro gastado y zapatillas squechers oscuras.

Su mamá es Roxana Juarez y pidió que, ante cualquier información, se comuniquen al celular 2994669622.