Cada 8 de noviembre se celebra el día del Empleado Municipal, en ese contexto el intendente José Rioseco hizo entrega de medallas y reconocimientos a trabajadoras y trabajadores que cumplieron 25 años de servicio en Cutral Co.

“Quiero agradecerles porque en esta pandemia no me sentí solo, porque me acompañaron los compañeros de las distintas áreas municipales. Trabajadores con ganas, compromiso y tesón. Con un gran sentido de servir a su ciudad dando lo mejor que pueden”, expresó Rioseco.

El intendente felicitó a quienes cumplieron 25 de servicio en la municipalidad. “Un enorme agradecimiento a ellos y a sus familias por acompañarlos. Y decirles que queda mucho por hacer, pero sabemos lo vamos a lograr por la voluntad que ellos le ponen. Pues son quienes hacen posible el crecimiento de Cutral Co”, finalizó.

La nómina de trabajadores que cumplen 25 años de servicio la integran:

Rubén David Gutiérrez; Hugo Luis Pisano; Juan Carlos Quiñiñiri; María Myriam Navarrete y Mariela Adriana Ulloa.

Ester Margarita Fernández y Marcelo Fabián Cabrera.

Hugo Francisco Martínez Mora y Rubén Alberto Martínez.

Jorge Ricardo Gramajo, Juan Manuel Vazquez.

Laura Beatriz Abarzúa, Magdalena Pérez y Daniel Esteban Martínez.

Eduardo Salvador Sambueza, Leonor Cheuquel y Ruth Mirna Ángela Carro.

Mónica Adriana Oporto, Ana Lucía Lazcano, y Hernán Rodríguez.

José Luis Mansilla y Vicente Nahuel.