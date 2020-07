El incidente ocurrió en la tarde del miércoles. Un hombre, vecino del sector cercano al Polígono de tiro, que quiso retirar la nieve del techo de su casa.

Ocurrió que no podía realizar el trabajo adecuadamente e intentó bajar pero no pudo. Después de un rato de intentar y no poder, llamó a los bomberos voluntarios.







Desde el cuartel se enviaron cuatro voluntarios con el vehículo de rescate. Pudieron bajar al hombre y terminar el trabajo de retiro de la nieve.

Las condiciones climáticas no son favorables para realizar ese trabajo ya que implica mucho riesgo. El vecino terminó ileso.