La ministra de Salud, Andrea Peve, se mostró satisfecha porque se realizó la 20 extracción de plasma en la provincia.

Los donantes fueron 11 personas que se han recuperado de la enfermedad. Además informó que 15 pacientes fueron tratados, lo que incluye pacientes de Neuquen, Zapala y Cutral Co.

Como ya se informó, el tratamiento está en un fase de evaluación y todavía no hay certezas sobre su eficacia. Los estudios clínicos evolucionan al mismo ritmo que la cantidad de pacientes se hace mayor.

Por ejemplo en Cutral Co y Plaza Huincul hay 54 casos activos mientras que hace un mes no había ninguno. Como la enfermedad es muy reciente, todavía no hay certezas de como se contagia y como evoluciona

Siguiendo las directivas del Ministerio de Salud de la Nación, cada centro de salud en todo el país ha desarrollado su propio protocolo para el uso de plasma convaleciente en el paciente con infección moderada a grave por Covid-19, y contemplan desde la elección del donante (paciente recuperado), la obtención del plasma por aféresis hasta la transfusión y la evolución de quien lo recibe (hemovigilancia).







El procedimiento se realiza con un equipo de plasmaféresis que solo extrae unos mililitros de plasma sin ningún otro componente, ni glóbulos rojos, ni glóbulos blancos, ni plaquetas. Estos componentes de la sangre se devuelven luego al paciente sin el plasma, el cual el organismo sustituye rápidamente.

Previamente, se lleva a cabo una entrevista al paciente, un examen clínico y pruebas de laboratorio para asegurar la salud del donante y la del receptor anónimo. El tiempo de proceso es de alrededor de 60 minutos.

Es importante destacar que los médicos recuerdan que no todos los recuperados pueden donar, ni todos los pacientes pueden recibirlo. Pero no cualquiera puede ser donante: el porcentaje de donantes es alrededor del 20% de los pacientes enfermos. Y sólo siete de cada diez personas que tuvieron COVID-19 van a generar anticuerpos.