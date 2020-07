Esta noche, se notificaron trece (13) nuevos casos confirmados de Coronavirus (COVID-19) de la provincia del Neuquén

Es decir que el total de casos confirmados informados en el día de la fecha, entre el comunicado del mediodía y el presente, es de: veintidós (22).

En el parte de la mañana se confirmaron cinco casos, de vecinos oriundos de Cutral Co y Plaza Huincul.

Además, informamos el fallecimiento de una persona de la provincia del Neuquén. Se trata de una mujer de 84 años de Neuquén capital, que falleció ayer, la cual se encontraba internada con cuadro compatible con COVID-19, pero con hisopado negativo. No obstante, debido a la alta sospecha y la evolución desfavorable que presentó la paciente, se asumió como una defunción de caso sospechoso de COVID-19 con virus no detectado, en concordancia con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Clasificación Internacional de Enfermedades N° 10.

Esta última persona no es contabilizada como fallecida por COVID-19 confirmado y por ende, no se refleja en las siguientes tablas. Por lo tanto, el total de casos confirmados fallecidos que fueron informados en el día de la fecha, entre el comunicado del mediodía y el presente, es de: uno (1)

Además, se reportaron veintitrés (23) nuevos casos recuperados de Coronavirus (COVID-19) de la provincia del Neuquén. Se trata de 12 mujeres con un rango etario que va desde los 10 meses a los 60 años; y 8 varones con un rango etario que va desde los 6 años a los 58 años, todos de Neuquén capital. Además, 3 hombres de 25, 39 y 69 años de Centenario

Confirmados: 699

Fallecidos: 21

Casos activos: 318

Recuperados: 360