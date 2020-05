Mucho se ha dicho de la situación de las empresas pymes petroleras, afectadas por la crisis. Pero hay otras víctimas del parate obligado por el COVID-19.

Una de ellas es la cooperativa de trabajo El Petróleo. Más de cincuenta trabajadores componen esta cooperativa que se dedica al transporte público de pasajeros.

El Petróleo tenía la línea Neuquen- Cutral Co- Zapala, que prestaba desde las 6 de la mañana hasta la medianoche. Todos esos servicios han sido suspendidos.







Por ahora solamente prestan, en forma limitada, el servicio urbano e interurbano en Cutral Co y Plaza Huincul. Pero con muy poca venta de pasajes.

Los choferes, los mecánicos, los administrativos están en alerta total. En este tiempo han podido cobrar pero mucho menos que lo habitual. Y el futuro es incierto. Más aún cuando se escucha a las autoridades nacionales que el transporte público es uno de los principales focos de contagio y no quieren que se use.

Según pudo saber este medio, la cooperativa pudo acceder a un préstamo del ENIM, con la línea de emergencia que pusieron a disposición los intendentes. En la última semana les fue otorgado el dinero para afrontar estos primeros días de mayo.

Con la apertura de comercios y el inicio de una nueva etapa de cuarentena, el servicio urbano podría ser un salvavida. Pero desde antes de esta crisis, el urbano era deficitario ya que el precio del boleto no alcanzaba para cubrir los gastos. Todo hace pensar que no podrá funcionar si no obtiene un subsidio estatal.