Las clases se mudaron a la web por la pandemia del coronavirus y las escuelas se ven en el desafío de llegar a la totalidad del alumnado, con un sistema poco preparado y un servicio limitado.

La conexión a internet no es tan accesible como se piensa y parte de los alumnos y docentes se quedan fuera del nuevo sistema de clases virtuales.

Desde el CPEM 20 de Cutral Co contaron como afrontan la pandemia para no perder ritmo y cómo adaptaron el contenido para alcanzar al mayor número posible de estudiantes.

Esta es la única escuela secundaria en los barrios con mayores carencias económicas, donde la cuarentena golpea más duro. En medio del barrio Daniel Saez y a pocos metros del barrio Belgrano y el barrio Pampa, siempre ha sufrido por la inseguridad y la falta de recursos. Pero ahora es una de las que mejor respuestas le pudo dar a la falta de clases.

“Esta semana comenzamos a trabajar con la herramienta GoSchool, que permite al alumno tener una relación un poco mas directa con cada docente” explicaron desde la escuela secundaria del oeste de Cutral Co, inmersa en los barrios con mayores necesidades.

Los docentes agregaron que “otra herramienta que estamos utilizando es el Facebook de la escuela, que ya se convirtió en un facebook social ya que hay muchas personas que no dependen de la institución con las que necesitamos mantener el contacto”.

GoSchool es un sistema digital o aplicación mobile que puede ser utilizada en teléfonos inteligentes como en la computadora. Allí los padres y directivos pueden controlar el rendimiento de los chicos en las escuelas, asistencias, notas, sanciones, y conocer otras novedades referidas a la institución.

Por su practicidad, muchas escuelas lo adaptaron para la continuidad del ciclo lectivo, pero para garantizar sus resultados, el sistema requiere de dos factores: la escuela debe tener conexión a internet (actualmente son pocas las que lo tienen); y los alumnos celulares inteligentes o computadoras.

Sin embargo, la tecnología no está tan cerca de los alumnos y tampoco la conexión a internet. “Tenemos estudiantes que viven en lugares donde no hay conexión o no tienen los medios para contar con el servicio” comentó un directivo del CPEM 20, aunque fueron optimistas en considerar “sabemos que no vamos a llegar al 100 por ciento de nuestros estudiantes, pero este sistema también nos va a permitir una aproximación de cuántos y cuáles son aquellos alumnos que no pueden ingresar con ningún dispositivo a internet”.

En el CPEM creen que llegan al 70% del alumnado, aproximadamente.

Allí entra en juego la red social, “a veces se confunde tener acceso a internet mediante algún dispositivo con tener internet como servicio” mencionaron, por eso el contenido también se cuelga en la página Escuela Secundaria perteneciente al CPEM.

Si bien apuntan a mantener el funcionamiento de la aplicación, sostienen que “esta es una época de evaluación de todo, porque los docentes están en la misma condición que los alumnos. Se necesita trabajar en conjunto, con empatía y solidaridad”.

Desde la escuela remarcaron que “en estas condiciones, llegar al 100 por ciento de los alumnos es una utopía, pero es un deseo que no vamos a abandonar” y concluyeron en que “esto va a pasar y lo que esperamos es reencontrarnos y que todos puedan estar bien”.