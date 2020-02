Según datos del Ministerio del Exterior italiano y de la Dirección Nacional de Migraciones entre 1870 y 1970 arribaron a la argentina tres millones de italianos. De hecho un estudio realizado por el Departamento de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de La Matanza, estima que en la actualidad al menos 25 millones de argentinos tienen apellidos italianos y no menos del 90% de la población tiene algún italiano entre sus ancestros.

La vida de los argentinos dio un gran vuelco con la inmigración italiana: los encuentros familiares los domingos, la comida, los bailes, la música, sus conocimientos, su manera de interrelacionarse y de expresarse. Desde la pasta del domingo hasta la torta pascualina pasando por Boca y River y hasta el tango, son todos productos de la fusión con esa inmigración.

La historia y la sangre, sumadas a alguna semejanza con el español por sus raíces latinas, son de las principales razones por las que muchas personas, decididas a aprender un idioma, optan por el italiano. Pero no son las únicas.

María Laura Zeballos Muniz es docente de italiano y enseña los sábados en Cutral Co desde hace quince años. Consultada al respecto comentó que en efecto, para muchos descendientes de italianos aprender el idioma es como saldar una deuda; “una manera de reencontrarse con sus ancestros.”

“De hecho -cuenta- en varios casos ese reencuentro ocurrió. Cada tres años organizamos un viaje de estudios. El último fue en 2018 y el próximo será en 2021 y varios de quienes han ido lo han hecho con la expectativa de reencontrarse con la rama familiar que quedó en Italia. Por supuesto –afirma- no es lo mismo hacerlo sabiendo el idioma que desconociéndolo y por otra parte, no todos se suman por este motivo: Italia tiene un atractivo en sí misma que no necesita de otros alicientes para decidirse a visitarla.”

Desde la historia hasta los afectos los motivos no son pocos, pero además hay hasta razones de salud. En efecto, aprender un idioma retrasa la aparición del Alzheimer y el envejecimiento, el cerebro se mantiene activo, se estimula la memoria, genera un mayor control sobre la atención, mejora la afinación del oído, aumenta la confianza y se incrementa la capacidad en la toma de decisiones. El italiano es el idioma de los muchos motivos; pero sea por el motivo que sea, es una experiencia que enriquece a quien la practica.

“Este año los cursos comenzarán el sábado 7 de marzo.” Los interesados en conocer más respecto al aprendizaje de italiano pueden comunicarse al +5492994510174 via whatsapp.