La Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) anticipó cómo estará el tiempo este domingo 29 de noviembre en Cutral Co y Plaza Huincul. Se espera una jornada con cielo mayormente nublado y temperaturas que alcanzarán los 33 °C durante la tarde.
De acuerdo con el pronóstico, la temperatura máxima será de 33 °C por la tarde, mientras que durante la noche se prevé un descenso térmico, con una mínima de 14 °C.
En cuanto a las condiciones del viento, durante el día se esperan velocidades de 23 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 27 km/h.
Hacia la noche, el viento incrementará su intensidad y alcanzará los 35 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 49 km/h.