El merendero Estrellita puso en marcha una campaña solidaria para recolectar productos navideños y llevar una celebración especial a las familias que asisten al espacio comunitario.
Entre los productos que se reciben se encuentran budines, pan dulce, otros artículos navideños y golosinas destinadas especialmente a los niños.
Cómo colaborar
Quienes deseen realizar una donación o comunicarse con las organizadoras pueden hacerlo a través de los siguientes números telefónicos:
- Bety: 299 401-9279.
- Juli: 299 601-0570.