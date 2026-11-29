El barrio Centro Sur de Cutral Co realizó el cierre de las actividades de gimnasia adaptada para adultos, en una jornada de encuentro junto a gran parte del grupo y su profesor, Ceferino.
La actividad estuvo acompañada de un almuerzo compartido, donde los participantes recordaron anécdotas y momentos vividos durante el año, en un espacio que promueve no solo la actividad física, sino también la recreación, la integración y los vínculos entre los adultos mayores.
El presidente del barrio, José Bernal, y la vicepresidenta, Cintia Romero, expresaron su agradecimiento a todos los integrantes del grupo y destacaron el compromiso, la responsabilidad y la participación que demostraron en cada jornada.
Desde la comisión vecinal desearon a todos un feliz año, con salud y paz, y manifestaron sus expectativas de reencontrarse el próximo año para continuar apostando al deporte y la recreación, invitando a más adultos mayores a sumarse a la propuesta.