El barrio Centro Sur cerró el año con gimnasia adaptada para adultos mayores

La actividad estuvo acompañada de un almuerzo compartido

El barrio Centro Sur de Cutral Co realizó el cierre de las actividades de gimnasia adaptada para adultos, en una jornada de encuentro junto a gran parte del grupo y su profesor, Ceferino.

La actividad estuvo acompañada de un almuerzo compartido, donde los participantes recordaron anécdotas y momentos vividos durante el año, en un espacio que promueve no solo la actividad física, sino también la recreación, la integración y los vínculos entre los adultos mayores.

El presidente del barrio, José Bernal, y la vicepresidenta, Cintia Romero, expresaron su agradecimiento a todos los integrantes del grupo y destacaron el compromiso, la responsabilidad y la participación que demostraron en cada jornada.

Desde la comisión vecinal desearon a todos un feliz año, con salud y paz, y manifestaron sus expectativas de reencontrarse el próximo año para continuar apostando al deporte y la recreación, invitando a más adultos mayores a sumarse a la propuesta.