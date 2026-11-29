Cutral Co celebró la 29° edición del tradicional Abuelazo con música, baile y reconocimientos

Los asistentes compartieron una jornada festiva que incluyó las presentaciones de Los Chama de Cristal y Amar Azul

Cutral Co fue escenario este sábado de la 29° edición del tradicional Abuelazo, una celebración que convocó a adultos mayores de diferentes localidades del país y que tuvo como protagonistas la música, el baile, la alegría y el encuentro comunitario.

La actividad se desarrolló en el Centro Cultural José H. Rioseco, donde los asistentes compartieron una jornada festiva que incluyó las presentaciones de Los Chama de Cristal y Amar Azul, quienes animaron el encuentro con sus actuaciones musicales.

El Abuelazo se consolidó como una propuesta que, año tras año, reúne a adultos mayores para compartir momentos de recreación, fortalecer vínculos y celebrar en comunidad.

Reconocimiento a Alicia Villar

En el marco de la celebración, el Concejo Deliberante de Cutral Co distinguió a Alicia Villar, directora de la Casa de los Abuelos, como personalidad destacada de la ciudad.

El reconocimiento fue otorgado en mérito a su ardua labor, compromiso y dedicación al bienestar de los adultos mayores, destacando su trabajo y acompañamiento a este sector de la comunidad.

El mensaje del intendente

Durante la jornada, el intendente Ramón Rioseco valoró la importancia de sostener este tipo de encuentros y remarcó la necesidad de fortalecer las políticas públicas destinadas a los adultos mayores.

“En estos tiempos tan difíciles para los jubilados, pensionados y discapacitados, es un gusto poder encontrarnos. Es importante que el Estado ponga a los abuelos en el centro de las políticas públicas para cuidarlos”, expresó.

Asimismo, destacó el crecimiento del evento y la importancia de darle continuidad: “Este es un encuentro que cada año crece más y hay que seguir replicándolo para reconocer a nuestros abuelos que construyeron nuestra provincia y nuestro país con su trabajo”.

La 29° edición del Abuelazo volvió a reunir a generaciones y localidades en una celebración que puso en valor el reconocimiento, la integración y el protagonismo de los adultos mayores, en una jornada marcada por la música y el espíritu festivo.