Cutral Co fue sede del Primer Encuentro de Minibásquet con equipos de Neuquén y Río Negro

Los partidos se disputaron simultáneamente en distintos espacios deportivos de la ciudad

El deporte infantil tuvo una destacada jornada de integración en Cutral Co con la realización del Primer Encuentro de Minibásquet U9, U11 y Cebollitas, una propuesta organizada en conjunto por el Club Perfora y la Municipalidad de Cutral Co.

La actividad se desarrolló este sábado y convocó a equipos de distintas localidades de las provincias de Neuquén y Río Negro, que participaron de una jornada deportiva destinada a promover el encuentro, la participación y el compañerismo entre los más chicos.

Los partidos se disputaron simultáneamente en distintos espacios deportivos de la ciudad: el Gimnasio del Parque de la Ciudad, el Gimnasio Municipal y su anexo, además de los dos gimnasios del Club Perfora.

Uno de los momentos destacados fue la presentación de Rosco, la mascota oficial de la Liga Nacional de Básquet, que llegó al Gimnasio Municipal Enrique Mosconi para compartir la jornada con los pequeños deportistas y sus familias.

El subsecretario de Deporte y Juventud, Juan Pablo Churrarin, explicó que el principal objetivo de la iniciativa fue generar oportunidades para que clubes y escuelas municipales de localidades vecinas, que no participan de los torneos organizados por la Federación de Básquet de Neuquén, pudieran disputar varios encuentros.