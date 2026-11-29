Cutral Co: la Policía conmemoró el 37° aniversario del Día de la Bandera Provincial

La ceremonia reunió a autoridades policiales, educativas y locales, efectivos en actividad y retirados, aspirantes, cadetes y familiares.

La Policía de la Provincia del Neuquén conmemoró el 37° aniversario del Día de la Bandera Provincial con un acto realizado en el Departamento Centro de Formación y Capacitación de Cutral Co. La ceremonia reunió a autoridades policiales, educativas y locales, efectivos en actividad y retirados, aspirantes, cadetes y familiares.

Durante la jornada se desarrollaron distintas actividades protocolares destinadas a homenajear el símbolo que representa la identidad y la historia de la provincia.

El acto comenzó con la entonación de los himnos y continuó con una reseña histórica sobre el significado de la Bandera de Neuquén. Posteriormente, el capellán policial, padre Cristian Rinieri, realizó una invocación religiosa.

También hicieron uso de la palabra el oficial jefe a cargo de la Secretaría Académica del Departamento y la Superintendente de Apoyo y Servicio, quienes participaron de la ceremonia con mensajes alusivos a la fecha.

La formación estuvo integrada por personal del Departamento Centro de Formación y Capacitación, el cuerpo de Aspirantes, la Sección Bandera del Departamento Escuela de Cadetes y una sección de desfile conformada por efectivos policiales en situación de retiro.

Un desfile como cierre de la conmemoración

Como cierre de la actividad se llevó adelante un pasaje de desfile que destacó el orgullo y el compromiso institucional de quienes integran y formaron parte de la Policía provincial.

Uno de los momentos centrales fue la participación de la Sección Bandera del Departamento Escuela de Cadetes, encargada de portar la Bandera Provincial, junto a aspirantes, cadetes, efectivos de la Escuela de Policía y personal policial retirado.