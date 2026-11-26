El encuentro definitorio del torneo provincial se llevará a cabo el próximo domingo 29 de noviembre a las 16:00 horas en la cancha de ADC Centenario. Independientemente del resultado, el conjunto zapalino ya obtuvo la clasificación al Torneo Federal Amateur.
La definición de la Copa Neuquén 2026 enfrentará a Unión de Zapala contra Deportivo Rincón. El partido se disputará el domingo 29 de noviembre a partir de las 16:00 horas en las instalaciones de la cancha de la Asociación Deportiva Centenario (ADC Centenario).
Previo a la disputa del título, el club Unión de Zapala aseguró su plaza para la próxima edición del Torneo Federal Amateur, alcanzando dicho cupo a partir de su desempeño a lo largo del torneo regional.