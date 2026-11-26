Adjudicaron el tercer tramo de pavimentación de la ruta de Cortaderas

La nueva etapa contempla 35 kilómetros y tiene previsto comenzar en enero de 2027, con un plazo de ejecución de 24 meses.

El Gobierno de Neuquén y YPF avanzan con la pavimentación de la ruta provincial 7. La nueva etapa contempla 35 kilómetros y tiene previsto comenzar en enero de 2027, con un plazo de ejecución de 24 meses.

El gobernador Rolando Figueroa encabezó este jueves el acto de adjudicación del tercer tramo de la obra de pavimentación de la ruta de Cortaderas, que estará a cargo de la unión transitoria de empresas conformada por Norvial Arg SA y Cartellone Oil & Gas SAU.

Los trabajos permitirán completar 90 de los 116 kilómetros proyectados, desde Punta Carranza hasta el empalme con la ruta nacional 40, en el paraje Auquinco.

Actualmente, los primeros 20 kilómetros están próximos a inaugurarse y otros 35 se encuentran en ejecución.

Figueroa destacó que el proyecto permitirá reducir en aproximadamente 100 kilómetros el recorrido asfaltado entre la región Confluencia y el Alto Neuquén. Además, señaló que representa una respuesta a una demanda histórica de conectividad para los habitantes del norte provincial.

La iniciativa forma parte del acuerdo estratégico entre Provincia e YPF y del plan de infraestructura vial destinado a fortalecer la integración territorial y el desarrollo productivo de Neuquén.