Cutral Co: realizan una muestra de pintura en el monumento de La Última Cena

La exposición reúne trabajos realizados por los alumnos y también ofrece las obras a la venta.

En el marco del cierre del ciclo 2026 del Taller Libre de Pintura, este jueves 26 de noviembre se presentó una muestra de cuadros en el monumento de La Última Cena de Cutral Co. La exposición reúne trabajos realizados por los alumnos y también ofrece las obras a la venta.

La profesora Estela Mary Quinteros, a cargo del espacio, explicó que la actividad marca el cierre de las clases por este año y constituye una oportunidad para compartir con la comunidad las producciones desarrolladas durante el taller.

El Taller Libre de Pintura funciona en el Salón del Frente y la Participación Neuquina, ubicado en avenida Keidel 1439 de Plaza Huincul. Se trata de una propuesta abierta a personas de todas las edades, sin restricciones en cuanto a los estilos o las técnicas artísticas.

“Es un taller libre, tanto en la expresión como en las técnicas. Cada alumno puede elegir qué quiere explorar y trabajar2, señaló Quinteros.

Durante el año, los participantes realizaron pinturas sobre bastidores utilizando diferentes materiales y procedimientos, entre ellos acrílicos y óleos. Cada obra refleja las búsquedas personales y la creatividad de quienes integran el espacio.

La docente reconoció que durante este ciclo la convocatoria fue menor a la esperada, aunque destacó el trabajo realizado junto a los alumnos que sostuvieron la actividad. De cara al próximo año, la intención es continuar con el taller y sumar nuevos participantes.

La muestra tiene carácter de exposición y venta, por lo que se invita a los vecinos a acercarse al monumento de La Última Cena para conocer las producciones y acompañar a los artistas locales.

En cuanto a su duración, Quinteros indicó que permanecerá aproximadamente una semana, aunque podría extenderse hasta que el espacio sea destinado a una nueva exposición.