El Ballet Folklórico Municipal de Cutral Co vuelve a presentar “El sueño de la semilla”

La presentación será el domingo 29 de noviembre, en una única función.

El Ballet Folklórico Municipal de Cutral Co volverá a poner en escena “El sueño de la semilla” (Nguilliu Pewma), una propuesta artística que combina danza folklórica, teatro y efectos visuales, inspirada en un relato mapuche. La presentación será el domingo 29 de noviembre, en una única función.

La obra, que tuvo su estreno en 2025, propone una experiencia inmersiva a través del viaje de una semilla y su vínculo con la naturaleza y la humanidad, en un recorrido que integra elementos de la cultura, el movimiento y la expresión escénica.

La nueva presentación tendrá lugar en el Centro Cultural José Héctor Rioseco. La apertura de sala está prevista para las 19:30.

El espectáculo está destinado a mayores de 12 años y representa una nueva oportunidad para disfrutar de la producción artística del Ballet Folklórico Municipal, que recupera una historia de raíz mapuche a través de una puesta que fusiona distintas disciplinas escénicas.