El equipo cutralquense se impuso en su encuentro de futsal y aseguró el pasaje a la instancia decisiva del torneo. Tras la victoria, reconocieron la gestión deportiva municipal y el trabajo del cuerpo técnico.
El equipo Unión de Cutral Co logró un triunfo este lunes en la disciplina de futsal, resultado con el cual selló de manera directa su clasificación a la Final de Oro del certamen.
Tras la obtención del pase a la final, se hicieron públicos reconocimientos a la gestión del intendente de la Municipalidad de Cutral Co por el apoyo brindado a la actividad. De igual manera, se remarcó el acompañamiento de Juan Pablo Churruarín y Lucas Botron por parte del área de Deportes, así como la labor del profesor Leo Mardones al frente del plantel.