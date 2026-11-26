Atlético Regina venció a Petrolero Argentino en el primer juego de la reclasificación del PreFederal de básquetbol

Petro intentará igualar la serie como local para buscar su lugar en la liga federal

El equipo local se impuso en el comienzo de la serie al mejor de tres partidos disputada en Regina. El segundo juego se disputará el domingo en Plaza Huincul.

Atlético Regina tomó la delantera en el inicio del encuentro, cerrando el primer cuarto arriba por 30 a 20. Durante el segundo período, el conjunto local mantuvo el control del juego y se retiró al descanso con una ventaja de 46 a 36.

En el tercer cuarto, Petrolero recortó la brecha a través de las intervenciones de Matías Arias y Marco Ruméc, alcanzando la paridad en 50 puntos y cerrando el parcial igualados en 55. En el último cuarto, Atlético Regina recuperó la efectividad ofensiva y aseguró el triunfo con un resultado final de 76 a 62, registrando una diferencia máxima de 14 puntos cerca del cierre.

En el conjunto vencedor, Martín Cherbo fue la figura del encuentro tras contabilizar 20 puntos y 14 rebotes. En tanto, Ignacio Claris aportó 11 puntos, 5 asistencias y 3 rebotes.

Por parte de Petrolero, Marco Rouméc encabezó el goleo de su equipo con 19 puntos, acompañado por Matías Arias con 14 unidades.

Con este resultado, Atlético Regina quedó a una victoria de asegurar su lugar en el próximo torneo PreFederal y de obtener la clasificación a la Liga Federal. El segundo partido de la serie se llevará a cabo el domingo en el gimnasio de Petrolero en Plaza Huincul. En caso de ganar el equipo local, la serie se definirá en un tercer encuentro.