Cutral Co: Bomberos alertó por siete incendios intencionales

Los hechos ocurrieron durante la noche del miércoles y la madrugada de este jueves y afectaron puntos verdes y montículos de residuos.

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cutral Co manifestó su preocupación ante una seguidilla de siete incendios intencionales registrados en distintos sectores de la ciudad. Los hechos ocurrieron durante la noche del miércoles y la madrugada de este jueves y afectaron puntos verdes y montículos de residuos.

Según el informe difundido por la Jefatura del Cuerpo Activo, las intervenciones comenzaron a las 22:15 y se extendieron hasta la 1:30. Entre los episodios registrados se contabilizaron tres incendios en puntos verdes destinados a la recepción y clasificación de residuos, y otros cuatro en montículos de basura.

El primer hecho ocurrió en un punto verde ubicado sobre calle Colón, en el barrio Brentana. Una hora después, los bomberos debieron regresar al mismo sector por un segundo foco de incendio.

Posteriormente, se registraron otros episodios en calle 9 de Julio, en el barrio Peñi Trapún; calle Independencia, en barrio Progreso; avenida del Trabajo, en Centro Sur; calle Tucumán, en Centro Norte, y finalmente en la intersección de Roca y Carlos H. Rodríguez.

Desde la institución advirtieron que estos hechos representan un riesgo para la comunidad y generan un importante desgaste de los recursos operativos, el personal y el equipamiento. Además, señalaron que la reiteración de salidas por incendios provocados puede comprometer la capacidad de respuesta ante otras emergencias en las que estén en peligro vidas humanas o bienes materiales.