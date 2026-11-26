Cutral Co presentó los premios del Sorteo del Buen Contribuyente Electrónico

El sorteo se realizará durante la primera quincena de enero de 2027 y tendrá como premios principales un Volkswagen Tera 0 km y un Renault Kardian 0 km

Cutral Co presentó este jueves los vehículos que formarán parte de la quinta edición del Sorteo del Buen Contribuyente Electrónico, una iniciativa que busca reconocer a los vecinos que mantienen al día sus obligaciones tributarias municipales.

El sorteo se realizará durante la primera quincena de enero de 2027 y tendrá como premios principales un Volkswagen Tera 0 km y un Renault Kardian 0 km. Además, se entregarán tres premios en efectivo de cinco millones de pesos cada uno.

Durante la presentación, el intendente Ramón Rioseco destacó la importancia del aporte de los contribuyentes para sostener los servicios públicos y ejecutar obras en la ciudad.

“El aporte de los vecinos es fundamental para sostener servicios como la recolección de residuos, el agua y las cloacas, y para realizar obras públicas. Todo eso lo construimos entre todos y una manera de retribuirlo es a través de estos premios”, expresó.

¿Quiénes pueden participar?

Para formar parte del sorteo, los vecinos deberán cumplir dos condiciones:

Estar adheridos al sistema de factura electrónica.

Tener los impuestos municipales al día al 31 de diciembre de 2026.

Quienes todavía no estén adheridos a la factura electrónica pueden realizar el trámite a través de la plataforma digital municipal: CCO Digital.