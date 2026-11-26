Barberos Comunitarios realizará una jornada gratuita en Plaza Huincul

En el barrio Berbel

Plaza Huincul anunció una nueva jornada del programa Barberos Comunitarios, que ofrecerá cortes de pelo gratuitos para niños y adolescentes de hasta 14 años.

La actividad se desarrollará el domingo 15 de noviembre, de 15 a 19, en el Salón Galileo del barrio Marcelo Berbel, ubicado en la intersección de Laguna Cari Lauquen y calle C. Ángel Rodríguez 1736.

La convocatoria está destinada a las familias del barrio y de sectores aledaños, con el objetivo de acercar un servicio gratuito a la comunidad a través de una propuesta solidaria.