Plaza Huincul anunció una nueva jornada del programa Barberos Comunitarios, que ofrecerá cortes de pelo gratuitos para niños y adolescentes de hasta 14 años.
La actividad se desarrollará el domingo 15 de noviembre, de 15 a 19, en el Salón Galileo del barrio Marcelo Berbel, ubicado en la intersección de Laguna Cari Lauquen y calle C. Ángel Rodríguez 1736.
La convocatoria está destinada a las familias del barrio y de sectores aledaños, con el objetivo de acercar un servicio gratuito a la comunidad a través de una propuesta solidaria.