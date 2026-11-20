El servicio de Enfermería del hospital mostró cómo es su tarea en el hospital de Cutral Co y Huincul

Para recordar el día de la enfermería que se celebra cada 21 de noviembre, se hizo esta actividad al aire libre.

En la entrada del hospital de Complejidad Media se vivió este viernes una jornada llena de emoción y calidez con motivo del día de la Enfermería, en Argentina.

En el día previo a la fecha (21 de noviembre) se armó un encuentro abierto, donde los vecinos se acercaron y pudieron ver en detalle el trabajo cotidiano que realizan en cada servicio del hospital.





Cada sector se organizó para preparar su propio stand, poniéndole mucho color y sus propias características. Los vecinos que pasaron, conocieron qué tarea hace en sala de hombres, de mujeres, de pediatría. Cómo atienden a los pacientes, así lo explicó la responsable, Cristina Parada.

Otro de los servicios que se presentó fue el de derivación y ambulancias, y el equipo de cuidados paliativos, quienes compartieron cómo acompañan a la comunidad desde un sector que muchas veces el público general no conoce a fondo.





Para reflejar el trabajo en equipo diario, la actividad contó además con la participación de los bomberos locales. Todos aquellos que pasaron hasta las 15, pudieron observar la propuesta. La jornada incluyó un sorteo de regalos donados para agasajar a cada enfermero y enfermera del hospital.