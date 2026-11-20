Abrió la 4° Feria del Libro en Plaza Huincul: continúa hasta el sábado

Se hace en el SAF de la EPET N° 10, con entrada libre y gratuita.

El intendente Claudio Larraza participó del acto de apertura oficial. La propuesta cultural que durante dos jornadas reúne distintas expresiones literarias y artísticas, y ofrecerá actividades para toda la comunidad.

La feria se desarrolla hoy y continuará este sábado 21 de noviembre en el SAF de la EPET N° 10, con la participación de expositores provenientes de distintas localidades de la provincia.

Durante la apertura, el jefe comunal destacó la importancia de promover y acompañar este tipo de iniciativas, que permiten fortalecer los espacios culturales, fomentar la lectura y generar encuentros participativos para toda la comunidad. Asimismo, valoró el trabajo de la biblioteca municipal Juan Benigar en conjunto de las instituciones y de quienes hacen posible sostener propuestas que acercan la cultura y el conocimiento a vecinos y vecinas de todas las edades.

Por su parte, el director de la Biblioteca Municipal Juan Benigar, Andrés Ormaechea, agradeció al equipo de trabajo y a la subsecretaria de Institucionales, Natalia Rodríguez, por su acompañamiento en la organización de la feria. Durante su intervención, reivindicó el proyecto de la ‘Antología de Jóvenes Escritores’, desarrollado durante este año con la participación de estudiantes de séptimo grado, a partir de una propuesta orientada a estimular la escritura creativa y reunir sus producciones en un libro de cuentos.

En este sentido, destacó la importancia de promover estas prácticas desde la infancia y agradeció al intendente por acompañar y apostar al desarrollo de espacios culturales en la ciudad.

La programación contempla una variada propuesta de actividades para públicos de todas las edades. Entre ellas, se incluyen presentaciones de libros, charlas y propuestas participativas destinadas a las infancias, como cuenta cuentos y espectáculos de títeres.

Como parte de las propuestas artísticas, la feria contará también con un espectáculo musical este viernes, a las 20 a cargo de la Ranni’s Band, banda local que se sumará a esta edición.