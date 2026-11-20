Gaido y Rioseco también acordaron acompañarse en las elecciones del 14 de Febrero

Habrá listas colectoras mutuas, pero más que nada, una mirada hacia la construcción de un futuro político que los deje a ambos en el gobierno provincial en el futuro

Los dos intendentes aseguraron que comparten una forma de gestionar y de ver el futuro. En Neuquén capital se hizo el lanzamiento que implicará una lista colectora con candidatos propios de Primero Neuquén en Cutral Co y lo propio hará el Frente y la Participación Neuquina en Neuquén.

En la conferencia Gaido dijo que su gestión frente a la comuna de Neuquén y la de Rioseco en Cutral Co tienen mucho en común. “Son dos ciudades que tienen administraciones eficientes, que tienen gobiernos que administrando eficientemente demuestran no solamente las cuentas ordenadas sino una acción permanente, diaria en cada una de estas ciudades”, sostuvo más adelante.

El intendente capitalino consideró que el orden administrativo debe traducirse en obras y respuestas concretas para la comunidad: “Me gusta destacar esto cuando a nivel nacional muchas veces se pone en relieve administrar eficiente, tener las cuentas ordenadas, para nosotros eso no alcanza. Alcanza cuando tenemos ciudades que permanentemente están en movimiento y en acción”, estableciendo diferencias con el gobierno de La Libertad Avanza.

Rioseco le dejó un mensaje también a los y las dirigentes políticas que serán intendentes en las próximas elecciones, a los que sigan y a los enfrenten una gestión por primera vez. “Piensen esta ciudad en los próximos 50 años. Tiene que ser una gran ciudad. Es responsabilidad de los dirigentes que gobiernan, de los que quieren continuar y de los que quieren presentarse. No se puede tener una provincia exportadora, sin ciudades que la acompañen en ese crecimiento”.

Este acuerdo no tiene mucho peso en cantidad de votos. Es simbólico y con mirada hacia el futuro. Porque ni Rioseco puede aportarle mucho caudal electoral al partido de Gaido y Primero Neuquén no tiene estructura política en Cutral Co que le sume votos a Rioseco. ¿Entonces por qué el acuerdo? Tal vez porque sí es posible construir, de aquí en adelante, un proyecto político que los deje a ambos en el gobierno provincial.

Rioseco justamente habló del futuro y remarcó la importancia de que los recursos generados por la industria hidrocarburífera se reflejen en obras y desarrollo urbano: “se distribuya en calidad de vida, en infraestructura, en planificación urbanística, en todo lo que significa gestionar una gran capital, que va a ser la capital no solo de Vaca Muerta, sino de la Patagonia”.