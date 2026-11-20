Llega la Expo anual de los talleres municipales en Plaza Huincul

Será el próximo viernes 27. Habrá sorteos de los trabajos.

Se acerca el fin de año y la amplia variedad de talleres municipales cerrarán como es habitual con una exposición. La oportunidad permitirá la venta de los productos.

María Eugenia Cordero, directora de los talleres municipales de Huincul confirmó que será el viernes 27, en el edificio de EPA N° 12, (en la exescuela 22).

“Realmente ha sido un año muy exitoso. Hemos tenido cada vez más cantidad ahora ya tenemos 30 talleres en los barrios de Plaza Huincul”, dijo la funcionaria.

Describió que a lo largo de todo el año concurrieron 300 alumnos y alumnas. “La idea es que todos participen de esta expo. Va a ser en el horario de 17:30 a 20:30. Habrá espectáculos musicales, sorteos”, acotó.

Para el público se entregará al ingreso un número con el que luego participarán del sorteo de premios. Las alumnas y profesoras donarán trabajos de los talleres que se sortearán.

“Esperamos mucha concurrencia, va a ser un lugar lindo de encuentro y también para que la gente nos conozca y se pueda sumar a los talleres, durante todo el año. Nosotros arrancamos en febrero y estamos hasta diciembre. Ahora las clases continúan después de la expo hasta el 18 de diciembre”, indicó.

En enero habrá un receso, pero a partir del 15 de febrero después de carnaval volverán con todos los talleres en funcionamiento. Este año trabajaron en muchas sedes y espacios. Hemos trabajado en sedes de Otaño, Centenario, Soufal, Suyai, Atardecer Feliz, Central, Uno. También en barrio Norte y barrio Mosconi.

La expo será en la EPA 12 que se encuentra en la avenida San Martín, con la entrada libre y gratuita.