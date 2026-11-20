ATEN: el plenario votó rechazar la oferta oficial, un paro de 48 horas y repudiar a Quintriqueo y Sobisch

El plenario de secretarios generales sesionó en Cutral Co.

Las y los secretarios generales del sindicato docente neuquino resolvió hoy en el plenario rechazar el ofrecimiento que hizo el gobierno de Neuquén. Al mismo tiempo pidió que se los llame cuanto antes a una mesa de negociación.

Después del debate que hubo en la seccional Cutral Co y Plaza Huincul, se conoció el resultado. El segundo punto que analizaron y votaron el repudio al frente electoral anunciado entre Carlos Quintriqueo y Jorge Sobisch. Además, ratificaron la exigencia de renuncia de Quintriqueo en la conducción de la CTA.

Como parte de las medidas de fuerza, se dispuso un paro de 48 horas para los días miércoles 25 y jueves 26. Se acordó una permanencia a Casa de Gobierno.

Para la semana siguiente, está previsto un paro de 72 horas, y las acciones en Casa de Gobierno. Esto, toda vez que no sean convocados a la mesa de negociación. Se fijó que las asambleas en ese caso, serán el tercer día del paro.

Acordaron participar de las actividades previstas para el 25N Día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres.

El gremio de docentes neuquinos resolvió además, impugnar la asamblea de ATEN capital que es la más numerosa y que la conduce la oposición a través de Multicolor.

En este sentido, aclararon que a raíz de lo ocurrido el 19 de este mes, en el CPEM N° 72, se denunciaron “irregularidades, violencia ejercida y prácticas antisindicales” que se dieron esa jornada. Este hecho fue analizado y la conducción provincial del gremio hizo lugar a la impugnación y declaró la invalidez y nulidad “absoluta de la asamblea”.

Sostuvieron que existe un “deber ineludible de velar por el estricto cumplimiento del estatuto de Aten y los espacios de discusión libres de todo tipo de violencias, plurales y democráticas”.

Sobre lo ocurrido, Fany Mansilla, la secretaria general sostuvo que “esta resolución es en defensa de la democracia sindical de aten. No vamos a naturalizar la violencia, ni la injuria, ni la difamación de compañeros y compañeras por pensar distinto. Somos parte de un sindicato que tiene una historia enorme en Neuquén. Llegar a cercenar la palabra de la secretaria adjunta de Aten, es cruzar un límite. Que quede claro que Aten no va a ser un nido de intolerancia y violencia”, agregaron.

El plenario contó con la participación de las seccionales de Andacollo, Villa la Angostura, Picún Leufú, Cutral Co, Zapala, Villa El Chocón, Centenario, Chos Malal, Plottier, Aluminé, Neuquén, Junín de los Andes, Las Coloradas, San Patricio del Chañar, Añelo, San Martín de los Andes, El Huecú, Senillosa, Loncopué y Piedra del Águila.