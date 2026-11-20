El gobierno nacional aceptó el RIGI para el Proyecto GNL, Marín dijo que está “emocionado y orgulloso”

Es el anteúltimo paso para que Cutral Co y Plaza Huincul sean parte de Vaca Muerta.

En 2025, en noviembre, se dio el primer paso para que ENI, XRG e YPF pusieran en marcha un proyecto que extraería gas de tres áreas petroleras cercanas a Cutral Co y Plaza Huincul para llevarlo por gasoducto hasta el puerto de Punta Colorada, en Río Negro. Allí, en un buque, el gas sería enfriado hasta transformarlo en líquido, en Gas Natural Licuado y exportarlo al mundo.

Las tres áreas ahora componen cinco concesiones que tendrán perforaciones en la formación Vaca Muerta. La comarca petrolera vuelve a posicionarse en el centro de la actividad hidrocarburífera neuquina y del país.

Para ello, YPF acordó con Pluspetrol que le cediera la parte que tenía en las áreas Meseta Buena Esperanza, Aguada Villanueva y Las Tacanas. También el gobierno provincial gestionó la reducción del porcentaje de regalías sobre el metano que se utilice para el GNL, acordó primero con YPF y luego con la sociedad de objeto único UPCO ARLNG I S.A.U la concesión de explotación no convencional.

Fue necesario que el gobierno nacional permitiera que proyectos de exploración y explotación petrolera y gasífera también se incorporaran al Régimen de Grandes Inversiones que reduce la carga impositiva. Y que la Legislatura de Río Negro autorizara el paso de los ductos y la instalación de los buques en la costa.

Y hoy, 20 de noviembre, finalmente el Comité Evaluador del RIGI aprobó el ingreso de Argentina LNG al régimen, con una inversión total de u$s 50.750 millones hacia 2050. Lo anunció el ministro de Economía, Luis Caputo, que definió el proyecto de YPF, Eni y XRG como la mayor inversión de la historia argentina. “Más inversión, más producción, más empleo y más exportaciones para la Argentina”, escribió en su cuenta de X, donde felicitó a Horacio Marín y agradeció al comité.

En 10 días, el 30 de noviembre, será el último paso. La firma de la financiación internacional para que el proyecto finalmente esté en marcha.

“Estoy muy emocionado y orgulloso por este paso tan importante para Argentina LNG, la aprobación del RIGI de la inversión privada más grande de la historia Argentina y de Latinoamérica. Hemos trabajado muchísimo para llegar hasta acá. Le quiero agradecer especialmente al presidente Javier Milei por elegirme y darme la oportunidad de generar valor para la compañía. A Luis Caputo y a la @Energia_Ar por liderar y acompañarnos durante todo los proyectos que presentamos al RIGI. No puedo dejar de darle mi mayor agradecimiento a cada una de las personas de YPF que hicieron posible este hito. Es un sueño hecho realidad estar avanzando en la concreción de este proyecto tan importante para la Argentina. Siempre lo dije, sin el RIGI, Argentina LNG no hubiera sido posible. Ahora, con gran expectativa, avanzamos hacia la firma de la Decisión Final de Inversión (FID) el próximo 30 de noviembre junto a nuestros socios Eni y XRG”, dijo el presidente de YPF, Horacio Marín.