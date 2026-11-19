Todo listo para la 4° edición de la Feria del Libro en Plaza Huincul

La entrada es libre y gratuita.

Serán dos días y empezará el viernes 20 y continuará el sábado 21. En esta ocasión se llevará adelante en el Salón de Actividades Físicas -SAF- de la EPET N° 10 de Plaza Huincul.

Con el lema “La Pluma es la lengua del alma”, la apertura será el viernes a las 9 y se extenderá hasta las 21. “Esperamos que se acerque mucha gente y que los vecinos encuentros buenos precios, así que están invitados todos”, dijo Andrés Ormaechea, director de la biblioteca Juan Benigar que organizó la actividad.

Habrá presentación de libros, charlas orientadas a docentes y que brindarán puntaje, además de obra de títeres y cuenta cuentos. El viernes se hará un cierre musical a cargo de Rannis Band, con Carla y Fernando Ranni.

La apertura oficial será el viernes a las 11:30. El sábado empezará a las 14 y se extenderá hasta las 21. Se invitó a libreros de diferentes lugares de la provincia que confirmaron su asistencia y se sumarán a los locales. Serán más de 30 con un amplio abanico de propuestas.