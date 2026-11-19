Se quemaron dos habitaciones en el barrio Belgrano, bomberos agradecieron a vecinos por colaborar

No hubo que lamentar personas heridas y fue necesaria solamente una dotación

Un incendio se produjo durante la noche de este miércoles en el barrio Belgrano, sobre la calle Ejército Argentino. Hasta allí acudió una dotación de bomberos voluntarios para responder a la emergencia.

En el lugar, se encontraron con dos habitaciones de dos departamentos distintos donde había un foco ígneo por la quema de basura, Rápidamente se sofocaron las llamas y solamente hubo daños por humo.

Desde el cuartel de Bomberos Voluntarios quisieron agradecer a los vecinos y vecinas que colaboraron con los integrantes de la dotación, porque en muchas ocasiones han recibido agresiones pero esta vez hubo respeto y trabajo conjunto entre bomberos y vecinos.