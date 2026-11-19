Un incendio se produjo durante la noche de este miércoles en el barrio Belgrano, sobre la calle Ejército Argentino. Hasta allí acudió una dotación de bomberos voluntarios para responder a la emergencia.
En el lugar, se encontraron con dos habitaciones de dos departamentos distintos donde había un foco ígneo por la quema de basura, Rápidamente se sofocaron las llamas y solamente hubo daños por humo.
Desde el cuartel de Bomberos Voluntarios quisieron agradecer a los vecinos y vecinas que colaboraron con los integrantes de la dotación, porque en muchas ocasiones han recibido agresiones pero esta vez hubo respeto y trabajo conjunto entre bomberos y vecinos.