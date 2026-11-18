La Legislatura aprobó el presupuesto 2027 de Neuquén

La iniciativa prevé ingresos por 11,4 billones de pesos, gastos por 11,1 billones y un superávit financiero estimado en 200.000 millones de pesos.

La Legislatura de Neuquén aprobó en general este miércoles el proyecto de Presupuesto Provincial 2027, enviado por el gobernador Rolando Figueroa. La iniciativa prevé ingresos por 11,4 billones de pesos, gastos por 11,1 billones y un superávit financiero estimado en 200.000 millones de pesos.

Uno de los principales puntos del presupuesto es la inversión de 1.800 millones de dólares en infraestructura durante el próximo año, que permitirá ejecutar 745 obras distribuidas en distintas regiones de la provincia.

El plan contempla inversiones en rutas, generación y distribución de energía, educación, salud, vivienda y saneamiento. Entre las obras estratégicas se destaca la construcción de ALIVILLA, una línea de alta tensión de 90 kilómetros que conectará Villa Traful y Villa La Angostura al sistema argentino de interconexión.

Además, se prevén más de 324.000 millones de pesos para obras de Educación, Cultura y Deportes.

El proyecto busca sostener el equilibrio de las cuentas públicas y fortalecer la inversión estatal para reducir el déficit de infraestructura y garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales.