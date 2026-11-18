Estudiantes de la escuela 176 de Challacó visitaron la Legislatura de Neuquén

Las infancias que integran el segundo plurigrado de la escuela N° 176 de Challacó viajaron a la ciudad de Neuquén para conocer la Legislatura Provincial y presenciar una sesión de diputados.

Durante la visita, los estudiantes pudieron observar de cerca el funcionamiento del Poder Legislativo y conocer cómo se desarrollan las sesiones en las que se debaten distintos temas de interés para la provincia.

Uno de los momentos más significativos de la jornada se produjo cuando los legisladores hicieron referencia a la presencia de la delegación escolar y les dedicaron un saludo desde el recinto. El gesto despertó una enorme alegría entre los chicos y chicas.

La experiencia representó una oportunidad de aprendizaje fuera del aula, que les permitió acercarse a las instituciones provinciales, conocer su funcionamiento y comprender la importancia de la participación ciudadana.

Desde la institución destacaron la importancia de este tipo de propuestas, que amplían los espacios de enseñanza y permiten que las infancias aprendan a través del contacto directo con la realidad.