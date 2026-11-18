Copelco programó un corte de energía para este jueves en Cutral Co

De 7 a 12 horas

Copelco informó que este jueves 19 de noviembre, de 7 a 12, realizará un corte programado del suministro eléctrico en distintos sectores de Cutral Co.

La interrupción del servicio se debe a tareas de despeje y mantenimiento de líneas de media tensión.

Según el comunicado, los sectores afectados serán:

Parque Industrial de Cutral Co: desde Conquistadores del Desierto hasta Gutenberg y desde Sabio hasta Tomás Edison.

desde Conquistadores del Desierto hasta Gutenberg y desde Sabio hasta Tomás Edison. Barrio Zani: desde Pernisek hasta Río Lileo y desde Río Kilka hasta Río Collón Cura.

desde Pernisek hasta Río Lileo y desde Río Kilka hasta Río Collón Cura. Barrio Colonia 2 de Abril: desde Cerro Chapelco hasta Cerro Bandera y desde Cerro Chachil hasta Cerro León.

Desde la cooperativa solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios para evitar inconvenientes durante la interrupción del servicio.