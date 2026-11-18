La Policía del Neuquén actualiza su infraestructura de comunicaciones con tecnología europea

Comisario general Carlos Tomás Díaz Pérez, realizó una visita técnica a una fábrica y su línea de producción en la ciudad de Zaragoza

El jefe de la Policía del Neuquén, comisario general Carlos Tomás Díaz Pérez, realizó una visita técnica a una fábrica y su línea de producción en la ciudad de Zaragoza, provincia de Aragón, España, en el marco del proceso de capacitación y actualización tecnológica de la fuerza provincial.

La actividad forma parte de las instancias de formación vinculadas a la modernización de la infraestructura de comunicaciones TETRA y a la implementación de una red LTE institucional.

Durante la recorrida, las autoridades policiales pudieron conocer los procesos de fabricación, las tecnologías aplicadas y las capacidades de los sistemas de comunicación que se proyectan incorporar.

Estas herramientas están orientadas a fortalecer la conectividad, mejorar la cobertura y optimizar las comunicaciones policiales, como parte del proceso de actualización tecnológica de la institución.