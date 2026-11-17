La ampliación de la EPET Nº 10 de Plaza Huincul ya tiene empresa adjudicada

El Gobierno de Neuquén adjudicó a la empresa Tecnobras Argentina SA

El Gobierno de Neuquén adjudicó a la empresa Tecnobras Argentina SA la obra de ampliación de los talleres y espacios exteriores de la EPET Nº 10 de Plaza Huincul.

La contratación fue aprobada mediante el Decreto Nº 1908/2026, firmado por el gobernador Rolando Figueroa, por un monto de $5.323.130.501, a valores de agosto de 2026, y con un plazo de ejecución de 390 días corridos.

El proyecto contempla la construcción de un nuevo módulo educativo de 1.235 metros cuadrados cubiertos, que incluirá cuatro talleres —dos de Electricidad, uno de Hidráulica y otro de Neumática—, un aula taller, laboratorio, cocina, depósitos y otros espacios de apoyo.

Además, se realizarán mejoras en los espacios exteriores, con rampas, escaleras, mobiliario urbano y una semicubierta para conectar los distintos sectores del establecimiento.

La EPET Nº 10 cuenta con una matrícula cercana a los 900 estudiantes y ofrece las especialidades de Técnico Mecánico, Hidrocarburos y Petróleo. Una vez firmado el contrato con la empresa adjudicataria, podrán comenzar los trabajos.