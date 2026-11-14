Una bolsa de dormir con lana ovina patagónica, una novedosa propuesta de un ingeniero junior neuquino

Goicoechea inició su emprendimiento mientras cursa los últimos años de Ingeniería Civil en la UNCOMA

Se trata de Santiago Goicoechea, estudiante avanzado de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) y creador de ECOAISLA, su propio emprendimiento.

Goicoechea comenzó su propuesta con productos para mejorar el aislamiento en construcciones pero ahora apuesta otra vez a la innovación sustentable mediante la fabricación de bolsas de dormir ecológicas elaboradas con lana ovina patagónica.

El desarrollo de las bolsas de dormir ecológicas forma parte del trabajo académico realizado en la asignatura Organización y Evaluación de Proyectos, que se dicta en los últimos años de las carreras de la Facultad de Ingeniería (FAIN) de la Universidad Nacional del Comahue. La materia, a cargo de los docentes Juan Manuel Rubino, Mariana Rodríguez Lupo y Luciano Coppi, propone que los estudiantes integren los conocimientos adquiridos durante su formación en el diseño, análisis y evaluación de iniciativas con aplicación concreta. En este caso, el proyecto permitió llevar una idea de innovación sustentable al terreno productivo, aprovechando un recurso regional como la lana ovina patagónica.

Reconocido por su trabajo en el desarrollo de aislantes térmicos y acústicos fabricados a partir de lana regional, el joven emprendedor decidió ampliar el alcance de su iniciativa aprovechando las extraordinarias propiedades de la lana como aislante natural. El resultado es una línea de bolsas de dormir especialmente diseñadas para las condiciones climáticas de la Patagonia.

Las bolsas cuentan con una tela exterior repelente al agua, un interior confeccionado con tela modal soft y un relleno de lana ovina de 500 gramos por metro cuadrado. Esta combinación permite alcanzar un elevado confort térmico, convirtiéndose en una alternativa ideal para campamentos, actividades al aire libre y turismo de naturaleza.

Pero detrás del producto hay una cadena de valor con fuerte arraigo territorial. Según explicó Goicoechea, la materia prima utilizada como relleno proviene de pequeños productores del norte neuquino y de la zona de Cinco Saltos, donde adquieren la lana a un valor aproximado de 1.700 pesos por kilogramo.