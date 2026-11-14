Cutral Co: concejales aprobaron el presupuesto y la tarifaria para el 2027

El tratamiento se hizo en la sesión del jueves por la tarde.

En la sesión que se hizo el jueves por la tarde, los concejales aprobaron en mayoría el presupuesto de funcionamiento para el próximo 2027.

Después de las audiencias públicas del martes, en la sesión se trataron y aprobaron los dos despachos. El presupuesto que se avaló implica un total de $240 mil millones para el funcionamiento del Ejecutivo, el legislativo y el juzgado de Faltas.

La votación fue en mayoría. Lo respaldaron el presidente del Deliberante, Jesús San Martín, junto a sus pares Jesica Rioseco, Hugo Deisner, Elida González, Plinio Rubilar y Fabián Godoy. En contra votó Omar Pérez (LLA.

Lo mismo ocurrió con la tarifaria 2027, para el primer semestre del año próximo.