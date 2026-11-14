Quedan dos días! Anotate para recibir el descuento del 30% en la factura de energía en Cutral Co y Plaza Huincul

El formulario es muy simple de completar, pero hay que confirmar el correo electrónico

Este sábado y domingo son los dos últimos días para anotarse en el descuento del 30% en la tarifa eléctrica. Después de completar el formulario hay que confirmar el correo electrónico, es importante.

Por dos días más estará vigente el formulario de inscripción para obtener el descuento en la factura de energía eléctrica, con el aporte del 10% de Copelco, 10% del municipio de Cutral Co y 10% del EPEN

Seguí este enlace https://rub.copelco.coop

Para más info

Según el cálculo sobre una factura de una familia, que pagó 124 mil pesos el último mes, el descuento sería de 18 mil pesos, porque no es sobre todos los cargos sino sobre los que implica el costo de la energía eléctrica.

El beneficio puede no ser importante para algunas familias mientras que para otras, con menores recursos, tendrá más peso. En todos los casos el esfuerzo presupuestario de los municipios y Copelco es enorme porque implica pagar parte de la factura de cada domicilio residencial, muchísimo dinero. El EPEN afrontará estos costos en el incremento en las regalías energéticas, explicó el gobernador Rolando Figueroa.