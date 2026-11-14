Estudiantes Unidos de Bariloche no permitirá público de Alianza este domingo, tampoco neutral

En un comunicado, Alianza pidió a hinchas, socios y simpatizantes que no viajen

En un comunicado de prensa difundido por el club Alianza, se informó que “por disposición del club local, no estará permitido el ingreso de público visitante ni neutral al encuentro frente a Estudiantes Unidos de Bariloche, correspondiente a la vuelta de los cuartos de final del Torneo Regional Federal Amateur”.

Por esa razón, pidió a sus hinchas, socios y simpatizantes que no viajen. En el cruce anterior, con Cruz del Sur si se permitió el ingreso pero esta vez no.

“Sabemos que el hincha de Alianza no entiende de distancias, que siempre está, que acompaña en las buenas y mucho más en las difíciles. Porque donde juega el Gallo, siempre hay un corazón celeste alentando”, expresaron desde Alianza. “Pero esta vez les pedimos que guarden esas ganas, esa pasión y toda esa energía para el próximo partido en nuestra casa. Porque cuando nos volvamos a encontrar en el Coloso del Ruca Quimey, tenemos que demostrar una vez más lo que significa este pueblo celeste”, agregaron.

E hicieron una aclaración más. En caso de que viajen aún cuando se les recomienda no viajar, el club dijo “cualquier situación que pudiera presentarse durante el viaje o en las inmediaciones del estadio excedería las posibilidades de intervención de nuestro club Alianza”.