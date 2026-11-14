Repararán el caño roto en el barrio Norte y habrá corte de agua en Huincul este domingo

Hace unos tres meses hay una pérdida de agua en un caño del EPAS en barrio Norte y las quejas se multiplicaron en ese tiempo. Al parecer será reparado este fin de semana.
La Municipalidad de Plaza Huincul, a través de la Subsecretaría de Servicios Públicos, informa que el EPAS realizará un corte programado del suministro de agua potable a partir del domingo a las 21 h, debido a trabajos de reparación de un caño de 500 mm ubicado en barrio Norte.
La interrupción del servicio afectará a los siguientes sectores: barrio Central (ala norte), barrio Norte, barrio Uno y Escuela de Policía. Los trabajos de reparación comenzarán durante la mañana del lunes, por lo que se solicita a los vecinos de los sectores mencionados tomar los recaudos necesarios y realizar un uso responsable del agua hasta tanto se restablezca el servicio.