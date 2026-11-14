¿Querés hacer tu propia huerta? Habrá venta de plantines en Plaza Huincul

Además estarán presentes los productores de Sauzal Bonito con mercadería fresca y de primera mano

Este martes 17 se realizará una jornada de capacitación, entrega de semillas y venta de plantines para la huerta primavera-verano en Plaza Huincul.

El evento está programado a partir de las 9.30 en la Agencia de Producción, sobre calle Chos Malal de Plaza Huincul.

Venta de plantines disponibles: Tomate perita Tomate redondo Tomate cherry Berenjena Albahaca



Además estarán presentes los productores agrícolas de Sauzal Bonito, por lo que podrás adquirir mercadería fresca y de primera mano.