¿Querés hacer tu propia huerta? Habrá venta de plantines en Plaza Huincul

Este martes 17 se realizará una jornada de capacitación, entrega de semillas y venta de plantines para la huerta primavera-verano en Plaza Huincul.
El evento está programado a partir de las 9.30 en la Agencia de Producción, sobre calle Chos Malal de Plaza Huincul.
- Venta de plantines disponibles:
- Tomate perita
- Tomate redondo
- Tomate cherry
- Berenjena
- Albahaca
Además estarán presentes los productores agrícolas de Sauzal Bonito, por lo que podrás adquirir mercadería fresca y de primera mano.