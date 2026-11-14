Qué anuncia el pronóstico para este sábado en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas se anunció para este sábado una jornada con cielo parcialmente nublado en la comarca petrolera.
La temperatura máxima será de 26° Centígrados y la mínima de 16°.
El viento se presentará del noreste a 26 kilómetros con ráfagas de 26 kilómetros. Para la noche, se mantendrá del mismo sector aunque aumentará a 25 kilómetros con ráfagas de 44 kilómetros.
El cielo estará parcialmente nublado en el día al igual que durante la noche.
Para el domingo se espera una temperatura máxima de 26° y la mínima de 19° Centígrados.